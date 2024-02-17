ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بحركة التداولات، وصل إلى هذا المستوى

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار عالميا بحركة تداولات صباح اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، عند مستوى 104.189 نقطة للشراء، ومستوى 104.174 نقطة للبيع.

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يقابل مؤشر الدولار عائقا أمام محاولة استئناف تخطي مستويات أعلى للوصول للمستهدف عند 105 نقاط، وفي انتظار تحقيق الاختراق المطلوب ليفتح ذلك باب الوصول نحو مستويات ومحطات إيجابية جديدة عند مستويات أعلى عند المستويين 105.50، 106 نقطة على التوالي.

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مؤشر الدولار الأمريكي، فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار الأمريكي؟

مؤشر الدولار هو معيار لقياس قيمة العملة الأمريكية محسوبًا مقابل سلة من ست عملات عالمية سائلة بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونا السويدية والفرنك السويسري، كما يتأثر مؤشر الدولار بالعوامل المشتركة التي تؤثر على العملات مثل القضايا المالية والنقدية وتوقعات أسعار الفائدة والتضخم والتجارة الخارجية.

جدير بالذكر أنه بسبب التغطية العالمية لمكوناته، يتم التداول على مؤشر الدولار الأمريكي على سعر عقد واحد يساوي من قيمة المؤشر الحالي المعبر عنها بوحدات العملة الأمريكية.

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رأى خبراء الاقتصاد فى هيمنة الدولار الامريكى الكاملة على باقى العملات

يتفق معظم الاقتصاديين على حقيقة أنه سيكون من الصعب في الوقت الحالي، إن لم يكن من المستحيل، التشكيك في وضع هيمنة الدولار، على وجه الخصوص، لأن البدائل القابلة للتطبيق نادرة، وكلها تنطوي على أخطاء، وحذر خبراء من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، فسيكون لذلك تأثير كارثي على وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم.

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الدولار، فيتو

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي؟

ويمكن التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بـ الدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.