موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والقناة الناقلة

دوري أبطال أفريقيا،يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الجمعة القادم علي ملعبه ووسط جماهيره في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

انتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

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تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلي

وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمباراة الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات