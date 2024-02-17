بنك ناصر يوقع مذكرة تفاهم مع إعلام القاهرة لرعاية مشاريع التخرج



وقع بنك ناصر الاجتماعي وكلية الإعلام بجامعة القاهرة مذكرة تفاهم بهدف رعاية البنك لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2023/2024.

جاء ذلك بعد اعتماد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تقديم دعم مادي لمشروعات تخرج طلبة الفرقة الرابعة كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة للعام الجامعي الحالي بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه لعدد 23 مشروعا للتخرج لعدد 469 طالبا.



وقع المذكرة الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، وأقيمت الاحتفالية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة إيمان طاهر سيد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان وحضور لفيف من رؤساء قطاعات البنك ومسؤولي الإدارات المختلفة.



وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن رعاية البنك لمشاريع تخرج كلية الاعلام جاء من حرص البنك بالاهتمام بمحوري الصحة والتعليم باعتبار أنهما أهم سبل النهوض بالدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية قطاع التعليم وتطبيقًا لدور البنك الريادي في المسؤولية المجتمعية وتحقيقا لمبادرات البنك المركزي في الشمول المالي.

Advertisements





وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يؤمن بضرورة دعم الطلبة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود لتطبيق أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع، كما يحرص البنك على دعم المسيرة التعليمية ورعاية مثل هذه المشاريع لأن طلاب اليوم هم قادة المستقبل الذين يقع على عاتقهم التقدم والازدهار في مختلف المجالات، متابعة: «نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في مشاريع تخرجهم، ونطمح لرؤية المزيد من إبداعاتهم».



من جانبها عبرت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان عن بالغ سعادتها بشراكة البنك مع الكلية.