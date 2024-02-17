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رياضة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

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واقترب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قيادة الجبهة اليسرى للأبيض في اللقاء المقبل أمام نظيره الإسماعيلي والذي يجمعهما على ملعب الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل في الدوري الممتاز. 

وتأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة، كما تحسم الأشعة مشاركة محمد عبد الشافي في لقاء الدراويش بمركز الظهير الأيسر بعد إصابته في مران الأبيض اليوم الخميس. 

وعلمت فيتو أن إبراهيما نداي سيقود الجبهة اليسرى لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي حال التأكد من غياب محمد عبد الشافي. 

الزمالك بدون ظهير أيسر أمام الإسماعيلي 

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من دخول لقاء الإسماعيلي المقبل في الدوري المصري دون ظهير أيسر بعد إصابة محمد عبد الشافي اليوم في المران. 

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مران اليوم، وسيجري فحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها وحال عدم جاهزيته يدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي دون ظهير أيسر خاصة أن أحمد فتوح يغيب لفترة طويلة.

وكان نادي الزمالك قد استغنى عن الثلاثي عبد الله جمعة وحاتم سكر وأحمد زكي خلال الميركاتو الشتوي الماضي ليتبقى الثنائي فتوح وعبد الشافي في مركز الظهير الأيسر فقط. 

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض أشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيجري فحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن الموقف النهائي لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق من اللحاق بمباراة الأهلي من عدمه في كأس مصر.

وقال المصدر: بنسبة كبيرة أحمد فتوح سيلحق بمباراة نهائي كأس مصر، اللاعب يخضع لتدريبات تأهيلية الفترة الحالية وسيلحق بمباراة الأهلي يوم 8 مارس المقبل في السعودية.

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