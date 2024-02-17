السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

استخراج تصاريح الدفن إلكترونيًا، إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة (انفوجراف)

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (استخراج تصاريح الدفن إلكترونيًا..إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة) 

 ميكنة تصاريح الدفن

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الإصدار الثالث من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، والمتضمن ميكنة تصاريح الدفن، ودورات العمل بمكاتب الصحة، والتي تُمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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 تحسين جودة الخدمات الحكومية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية سابقة  أن تحسين جودة الخدمات الحكومية، تساهم في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين، منوها إلى أن تسجيل حالات الوفاة لحظيًا، وإرسالها لجميع جهات الدولة، يُساهم في تقديم الخدمات للمواطنين على أساس سليم، ويدعم الربط الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمطارات والموانئ، والسفارات، والهيئات، لتأكيد صحة الإصدارات.

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الصحة: ميكنة تصاريح الدفن وإصدارها إلكترونيا

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ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة، تُعد خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في مصر، وتُؤكّد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

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