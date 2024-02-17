أسعار اللحوم اليوم السبت 17-2-2024 في الدقهلية

أسعار اللحوم، ارتفعت أسعار اللحوم اليوم السبت في منافذ وشوادر بيع اللحوم في محافظة الدقهلية.

وتباينت أسعار اللحوم، حيث بلغ سعر اللحوم من،340 إلى 470 جنيه وفقا للتعاملات اليومية ولا يزال ارتفاع الأسعار مستمرا في كافة السلع.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

أسعار اللحوم السودانية الطازجة بـ 340 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية المجمدة بـ 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية في منافذ القوات المسلحة

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أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 340 جنيهًا.

أسعار اللحوم البرازيلية في الأسواق بالمنيا

أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 320جنيهًا.

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:300جنيها



أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيها

أسعار المفروم البلدي: 400جنيها إلي450 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 350 جنيها

أسعار السجق المستورد:300 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه

ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

ارتفعت أسعار اللحوم في محلات الجزارة بزيادات متباينة، مع تحذيرات شعبة القصابين من استمرار المنحنى السعري الصاعد للحوم في الأسواق.

أسعار اللحوم

بلغ سعر فخدة ضاني شرائح نحو 455 جنيهًا.

بلغ سعر إسكالوب جاموسي نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر لحم مكعبات سن بقري نحو 383 جنيهًا.

بلغ سعر لحم كباب حلة جاموسي بدون دسم نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر لحم بقري للخضار نحو 289 جنيهًا.

بلغ سعر ممبار محشي بالأرز نحو 150 جنيهًا.

أسعار اللحم المفروم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر لحم مفروم بقري قليل الدسم نحو 349 جنيهًا.

بلغ سعر لحم مفروم قليل الدسم نحو 349 جنيهًا

بلغ سعر لحم مفروم بقري قليل الدسم نحو 379 جنيهًا.

بلغ سعر لحم مفروم بقري بلدي اقتصادي نحو 310 جنيهًا.

بلغ سعر لحم مفروم ضاني نحو 365 جنيهًا.

سعر اللحوم البلدية في الأسواق

يشار إلى أن أسعار اللحوم في محلات الجزارة؛ جاءت كالتالي:

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي حمراء من 380 جنيهًا إلى 400 جنيه.

تراوح سعر كيلو لحوم بلدي «ملبس» من 350جنيه إلى 450 جنيهات.

بلغ سعر كيلو لحم بلدي مفروم نحو 340 جنيهًا.

سعر اللحوم الضاني والجملي في السوق

وفيما يخص سعر اللحوم الضاني والجملي في محلات الجزارة، بلغ سعر كيلو لحم ضاني خرفان نحو 320 جنيهًا، بلغ سعر كيلو لحم ماعز نحو 320 جنيهًا، سجل سعر كيلو لحم جملي نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق

أما أسعار اللحوم المجمدة في المحلات، بلغ سعر اللحم الهندي كتف مجمد نحو 240 جنيهًا، سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي مجمد نحو 260 جنيهًا، بلغ سعر كيلو لحم مفروم مجمد نحو 230 جنيهًا.