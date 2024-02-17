تحرك برلماني بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات وعدم توافرها في الأسواق.

تأثير التحديات الاقتصادية على توفير المستلزمات الطبية

وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تسببت بشكل كبير في اضطراب عملية استيراد المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، الأمر الذى أدى إلى تراكم قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات.

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عودة قوائم الانتظار بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية

ولفت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إلى معاناة وشكاوى المواطنين والمرضى بشأن تأخر إجراء العمليات الجراحية وعمليات الأسنان لمدة تعدت ٦ شهور حتى الآن.

نجاح مصر مسبقا في القضاء على قوائم الانتظار

وقال حسين: هذه الأزمة تعود من جديد بعدما نجحت البلاد، خلال الفترة الماضية، في القضاء علي ظاهرة قوائم الانتظار بالمستشفيات بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى ساعدت بشكل كبير في سرعة إجراء العمليات الجراحية التي كانت مؤجلة.

ظهور مشكلات الدولار وتقييد حركة الاستيراد

وأوضح أنه مع ظهور مشكلات الدولار وتقييد حركة الاستيراد، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الضارة بالأسواق مثل تخزين تلك المستلزمات الطبية، تسبب ذلك في نقص كبير في عدد كبيرا منها وعدم توافرها بالأسواق، وبالتالي عادت ظاهرة قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات بمجلس النواب في طلب الإحاطة، وزارة الصحة والسكان، بأهمية التحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة، وتوفير البدائل أو إعطاء أولولية في الاستيراد لصالح المستلزمات الطبية.