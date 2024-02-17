السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

مرتضى منصور يترافع أمام النقض في قضية سب مدير المركزي للمحاسبات

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

نظرت محكمة النقض، منذ قليل،  طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها. 

واستمعت المحكمة الي مرافعة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأشار الى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات اعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

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