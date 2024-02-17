الكهرباء: توقيع 23 مذكرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر لتوليد 100 جيجاوات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومن المتوقع أن تصل إجمالي القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاوات.

يأتي ذلك في إطار التوجه العالمي والمصري لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين.

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين عن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب والشركات، لتوفر في فاتورة الكهرباء والحفاظ على الأجهزة والأدوات مما يحفز زيادة الأرباح.

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نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب والشركات

وتضمنت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر للترشيد الاستهلاك في فاتورة الكهرباء كالتالي:

١- غلق جميع الأجهزة في حالة عدم الحاجة لها.

٢- فصل الكهرباء تماما عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.

٣- استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الأجهزة الكهربائية.

٤- التأكد من الإغلاق الكامل للأجهزة بعد ساعات العمل وعدم تركها في وضع الاستعداد.

٥- إلغاء خاصية شاشة التوقف يساعد في ترشيد الطاقة التي يستهلكها الكمبيوتر.

٦- إيقاف تشغيل مصادر الطاقة تمامًا وفصل (الفيشة) من القابس الكهربائي.

٧- يمكن استخدام الكمبيوتر المحمول بدلًا من كمبيوتر المكتب حيث أن الكمبيوتر المحمول القياسي يستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى ٩٠٪؜ من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

٨- ضبط إضاءة شاشة الكمبيوتر لاستخدام أقل قدر ممكن من الإضاءة.

٩- تعمل الأجهزة بشكل أكثر كفاءة عندما يتم تنظيفها وصيانتها بانتظام. ‏

١٠- وضع ملصقات تذكيرية للعاملين توضح نقاط ترشيد الطاقة.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وذلك انطلاقا من مبدأ نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذ بعض النصائح الإرشادية بين المواطنين.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

٥-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

٦-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.