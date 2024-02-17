صحة الغربية تطلق قافلة طبية شاملة بقرية شنراق (صور)

نظمت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية بقرية شنراق التابعة لمدينة السنطة.

تضمنت القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي قرية شنراق في عدة تخصصات طبية تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وكان المحاسب محمد بدراوي عضو مجلس النواب أعلن عن استكمال مسيرة تنظيم قوافل طبية لقرى مركزي السنطة وزفتى سوف تشمل أغلب قرى زفتى والسنطة.

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وأكد بدراوى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر مشيدًا بالدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة محاسن المليجي مدير الادارة الصحية بالسنطة أنه تم البدء في الكشف على الحالات بقرية شنراق وتقديم العلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها» وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين بالتعاون مع النائب محمد بدراوى.

وأضافت مدير الإدارة الصحية بالسنطة أن القافلة الطبية تمكنت من توقيع الكشف الطبي على أكبر عدد ممكن داخل القرية مؤكدة أن تلك القافلة تأتى فى إطار سلسلة القوافل الطبية التي تجوب مركز السنطة.

محافظ الغربية: استمرار قوافل وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا صباح اليوم، مع مديري مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، العمل، تعليم الكبار، المكتب الفني، وذلك لمناقشة خطة استكمال فعاليات بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

وناقش المحافظ مع الحضور الفعاليات التي ستقوم كل جهة بتنفيذها لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجا من قوافل صحية وعلاجية شاملة، قوافل لتنظيم الأسرة، مساعدات اجتماعية وعينية، محو أمية، دفع مصروفات ومجموعات تقوية، أنشطة رياضية، دورات وتدريبات، تجهيز العرائس.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أمس الأربعاء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء النقطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور، ضمن مشروع تحسين جودة مياه مصرف كتشنر، بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لشرح توضيحي عن المشروع والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2 فدان و2 قيراط خارج الكتلة السكنية، ويخدم المشروع مدينة قطور والقرى المجاورة لها ويمنع المقالب العشوائية لتحسين مستوى النظافة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

ويتكون المشروع من (مداخل، مخارج، مكان للتجميع، ميزان بسكول، مكان للتحميل) وسيتم تزويده بسيارات مكبس مغلقة لنقل المتولد يوميا إلى المدفن الصحي بمدينة السادات.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمربي النحل ومصنعي العسل بقرية شبشير التابعة لمركز طنطا أشهر القرى المنتجة لنحل العسل، ومنتجاته المختلفة، على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك انطلاقا من توصيات اجتماع المحافظ مع مربي ومصنعي العسل الذي عقد تنفيذا للتوصيات الصادرة من ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقده بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة.

وتضمنت الفعاليات عقد لقاء مع مربي ومصنعي العسل بحضور الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب وكافة الجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا لتذليل كافة التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

كما تضمنت الفعاليات تلقي كافة الطلبات الخاصة من النحالين ومربي العسل وتذليل كافة المعوقات أمامهم خصصت المحافظة 3 مكاتب خاصة بتلقي طلبات النحالين للحصول على إفادة الترخيص ومكتبين لخدمات البنك الزراعي ورواد النيل ومكتب للاستعلام عن خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمربي ومصنعي العسل.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قامت المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري بتنظيم قافلة عيون متخصصة مبادرة "عنيك في عنينا" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى لأهالي مربي ومصنعي العسل بالقرية، فضلا عن عقد ندوة توعوية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز شباب شبشير الحصة وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.