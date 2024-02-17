إحالة المتهم بقتل نجلته الكوافيرة لشكه في سلوكها للجنايات بالشرقية

قررت نيابة جنوب الشرقية إحالة أب وشقيقه بتهمة إنهاء حياة ابنة الأول التي تعمل كوافيرة في أحد صالونات التجميل بدائرة مركز شرطة أبوحماد إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

تفاصيل جريمة هزت الشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها بمياه ترعة الشباب بدائرة مركز شرطة أبوحماد.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعى"ح.أ.م" 16 عاما مقيمة بنطاق مركز الزقازيق، وتبين أنها تعمل كوافيرة في أحد صالونات التجميل.

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علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من مديرية أمن الشرقية توصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة والدها ويدعى “أ. م”47 عاما ويعمل ميكانيكي وشقيقه 50 عاما (موظف) بإنهاء حياة الفتاة وإلقائها في الترعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بإنهاء حياتها لشكهما في سلوكها، وبعد ورود معلومات لديهم بوجود علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث كبلاها وكمما فمها وألقياها في الترعة.

جرى نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وانتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.