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رياضة

هالاند يتصدر، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 25

هالاند يتصدر ترتيب
هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، فيتو

الدوري الانجليزي، يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ 25 من البريميرليج.

هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز علي إيفرتون 2-0 بالجولة الماضية من الدوري الانجليزي ليرفع هالاند رصيده للهدف 16 متصدرا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن محمد صلاح.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ25 


1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفا 
2 - محمد صلاح، ليفربول، 14 هدفا.
3 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 13 هدفا.
4 - سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفا.
5 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 11 هدفا.
5 - جارود بوين، وست هام، 11 هدفا.

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وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 7 مواجهات قوية وتستكمل الجولة غدا الأحد بمواجهتي شيفيلد يونايتد ضد برايتون، ولوتون تاون ضد مانشستر يونايتد، وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة واحدة بين إيفرتون وكريستال بالاس.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


ليفربول - برينتفورد - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1
أرسنال - بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1
نيوكاسل - بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 2
فولهام - أستون فيلا - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
وست هام - نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3
توتنهام - ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
مانشستر سيتي - تشيلسي - 7.30 مساء - beIN SPORTS 

وصدم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جماهير ناديه، بشأن طموح فريقه هذا الموسم.

ونجح مانشستر سيتي الموسم الماضي، في تحقيق الثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، قبل تحقيق لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

تصريح صادم من هالاند

واعترف هالاند، بأنهم لا يسعون إلى تحقيق الثلاثية من جديد، خلال الموسم الحالي.

وسئل هالاند، ما إذا كان مانشستر سيتي يسعى إلى تكرار الثلاثية هذا الموسم، وأجاب في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لا، لن نفعل ذلك".

وعن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، قال: "لقد كان الأمر مروعا، أنا حقا لا أحب ذلك، لكنه يجعلك تقدر الذهاب إلى التدريب وتشعر بالتوتر قليلا قبل المباريات، كما يجعل عقلك يفكر بشكل مختلف قليلا".

وختم: "كان من الجيد أن ألعب مجددا، وكان شعورا رائعا بالفوز أمام إيفرتون، لقد تدربت بقدمي اليمنى، وكان ينبغي علي أن أسجل هدفا كهذا في مباراتنا الماضية أمام برينتفورد، لذا فهذا يظهر تحسنا".
وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح الهداف النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل هدفين في الدقيقتين 71 و85 ليقود فريقه للفوز.

نتائج الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي 


مانشستر سيتي 2-0 إيفرتون

وولفرهامبتون 0-2 برينتفورد

فولهام 3-1 بورنموث

توتنهام 2-1 برايتون

لوتون تاون 1-3 شيفيلد يونايتد

ليفربول 3-1 بيرنلي

نوتينغهام فورست 2-3 نيوكاسل يونايتد

وست هام 0-6 أرسنال

أستون فيلا 1-2 مانشستر يونايتد

كريستال بالاس 1-3 تشيلسي

جوارديولا عن أرقام هالاند: ميسي لم يحققها

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ24، محمد صلاح يتراجع

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