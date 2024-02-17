برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع رسول الله (فيديو)

يقدم الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور رمضان البيه حلقة اليوم من برنامج “الطريق إلى الله” عبر بوابة فيتو، ويتحدث فيها عن الأدب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-

ويقدم الدكتور رمضان البيه عبر بوابة فيتو ومنصاتها على التواصل الاجتماعي، برنامجا يوميا بعنوان "الطريق إلى الله" يأتي من باب تذكير الناس بمنهج الله سبحانه وتعالى وبهدى النبي - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم- وإنارة الطريق لطلاب الله عز وجل من عباده المؤمنين المحبين لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم-.

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وأشار “البيه” إلى أننا نعيش في زمن الغفلة عن منهج الله تعالى وشريعته الغراء، وهدي الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم - مع غياب القيم الإنسانية النبيلة والأخلاق حيث ابتعد الكثير من أهل الإسلام عن هدى الإسلام.

وتحدث “البيه” عن رحلته مع الله والتي امتدت قرابة النصف قرن، لافتا إلى أنه عندما كان في فترة شبابه كان يعيش في حيرة شديدة بسبب الغفلة التي يعيش فيها الناس وحالة الإعراض عن الله، وبحثه عمن يأخذ بيده إلى طريق الله سبحانه وتعالى.

وأكد الدكتور رمضان البيه أن رحلة الطريق إلى الله عز وجل تكون داخل النفس البشرية، وأن الغاية منها السعي إلى تزكية النفس وتهذيبها حتى يصل صاحبها إلى الفلاح والرشد والصلاح.