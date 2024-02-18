تفاصيل اقتراح بمجلس الشيوخ لإصدار عملة رقمية وطنية

يشهد مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، مناقشة الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الإسراع في إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري.

العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية

وأشار إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة، مشيرًا إلى أن تاريخ تلك العملات يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية.

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وقال: في عام 1993 أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود، ورغم أن هذا النظام أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم.

العملات الرقمية لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع

وأشار النائب، إلى أن هذه العملات لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع، إلا في الآونة الأخيرة، قائلًا: في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظمة الدفع.

العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة

وأكد عضو الشيوخ في الاقتراح، أن كبار الخبراء يرون أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات.

العملات الرقمية ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال

وأوضح النائب في مقترحه، أنه من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

وقال النائب: طبقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالي والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع) تتطرق إلى أهم المشروعات المستقبلية وهي الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، ويقوم بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار، بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.