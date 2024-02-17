السبت 17 فبراير 2024
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سياسة

ألف جنيه زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية

الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تقرر زيادة  أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه على أن لا يقل الحد الأدني لأجور  العاملين بها عن ٦ آلاف  جنيه شهريا ابتداء من مرتب شهر مارس المقبل. 

زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية 

 
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القرار يمثل انعكاسا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية وتقديم كافة أوجه  الدعم لها مشيرا إلي أن القرار يأتي تنفيذا لحزمة الإجراءات   الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 

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وأشاد  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بسرعة استجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط وزير المالية ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. 
 

دور الصحافة القومية 

واكد عبد الصادق الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن باعتبارها احد اهم عناصر قوته الناعمة

 

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زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية إقرار علاوة الصحف القومية الهيئة الوطنية للصحافة

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