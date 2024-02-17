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رياضة

موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

نانت ضد باريس سان جيرمان، يلتقي فريق نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، مع  نظيره فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي، على ملعب "لا البوجوار".

موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان 

تذاع مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتواجد المحترف المصري مصطفى محمد ضمن قائمة نانت المستدعاة لخوض مباراة الليلة ضد المتصدر.

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كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف لهدف.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، في حين أن نانت لديه 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى صعيد متصل  بعد إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأبلغ كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

واقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني، بعد أن قال "نعم" لعرض فلورنتينو بيريرز رئيس الريال.

وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.

وحددت الشبكة الإسبانية الموعد قائلة: "سيعلن ريال مدريد ضمه للنجم الفرنسي قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من  يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.

وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه النادي في التعاقد مع اللاعبين المميزين، وذلك بعد رحيل نجوم آخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.

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