القبض على ذئب نهش 3 أطفال في تكساس

قام أعضاء قسم شرطة أرلينجتون في ولاية تكساس الأمريكية وخدمات أرلينجتون للحيوانات بإلقاء القبض على ذئب، بعد ورود أنباء عن تعرّض 3 أطفال للعض من قبل ذئب.

وقال ضابط في قسم الشرطة: “ذئب القيوط بدأ بما يمكن أن نسميه (النباح والعويل)، وهو أمر غير عادي، خاصة مع وجود أشخاص محيطين به”.

وأضاف الضابط: “كان هذا الحيوان غير عادي على الإطلاق لأنه بدأ بالسير نحوي، لم يسبق لي أن رأيت ذئبًا يفعل ذلك. عادةً عندما تشاهدك ذئاب القيوط تخرج من المنطقة بسرعة. كان هذا الحيوان مختلفًا تمامًا”.

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