بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

شهد عدد طالبي اللجوء في ألمانيا زيادة كبيرة، ففي العام الماضي وصل عددهم إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وباتت الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية لإيواء العديد من الوافدين الجدد.. إلا أنه، لحسن الحظ، فإن عددا من الشباب طالبي اللجوء يلجأون إلى “الحب” لحل مشكلة رفض المجتمع لهم.

العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا

ويأتي العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، بنحو 104561 طلبا (أي بنحو الثلث)، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا، حسبما قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا.

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ورغم تصاعد خطاب اليمين المتطرف المحرض ضد اللاجئين، فقد ظهرت قصص حب لنساء ألمانيات تحدين عائلاتهن ومعارفهن، للزواج بلاجئين عرب فارين من الحروب.

وعلى سبيل المثال، في مدينة فرانكفورت بألمانيا التقت لورا البالغة من العمر 35 سنة بعمر لاجئ سوري عمره 34 سنة.

وقد كانت لورا تعمل متطوعة في مساعدة اللاجئين، عندما جمعتها الصدفة بعمر في عام 2015.

في محطة القطار في فرانكفورت

وحول تفاصيل لقائها بعمر، تقول لورا، "التقيته في محطة القطار في فرانكفورت، كنت متطوعة في مساعدة اللاجئين، نوزع أكواب الشاي والملابس، وكان عمر يشاركنا في مساعدة اللاجئين الآخرين، لأنه كان يتحدث الإنجليزية".

ولم تكن تتوقع الشابة الألمانية أن تطوعها لمساعدة اللاجئين سيغير حياتها، وسيكون سببًا في قصة حبها للاجئ سوري، وتضيف في هذا الصدد، "لقد شعرت بانجذاب إليه، وهو كذلك أبدى اهتمامه بي، جعلتنا تلك التجربة نتقرب من بعض، وبعد انتهاء فترة تطوعي، تواصلنا عبر فيسبوك، وكنا نتحدث عن عائلاتنا والحياة".

ففي بلاد يتصاعد فيها الخطاب اليميني الرافض للأجانب، لم يكن من السهل على لورا إقناع والدتها برغبتها بالارتباط بلاجئ عربي. وتقول، "لقد واجهت والدتي وأخبرتها بأني أحب لاجئ عربي".

الزواج بلاجئ عربي

وتضيف لورا قائلةً: "عندما أخبرتها برغبتي في الزواج بلاجئ عربي، كان أول رد فعلها، إنه سيدفعني إلى ارتداء الحجاب، وسيدمر حياتي، وأني سأعاني، بالنسبة لي أنا لم أهتم لرأيها، لأني تعرفت على عمر، وتعرفت على ثقافته ودينه، لم يكن شخصًا يكره النساء أو عنيف، هناك أشياء كثيرة تجمعنا أهمها الحب".

يُشار إلى أن حوالى ثلثي اللاجئين الذين تقدموا بطلبات اللجوء في ألمانيا في عام 2015، هم من الرجال وتتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة.