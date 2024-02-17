أحدث اليخوت، أحدها يضم مهبط طائرات، والآخر يعمل بالهيدروجين، والثالث صامت

فى قلب الماء، تتحول اليخوت إلى ما يشبه الجزر المتحركة على سطح البحر. وقد تحولت اليخوت إلى ميدان للتنافس بين الشركات المصنعة، التي تتنافس فيما بينها في تصنيع اليخت الأكثر رفاهية، أو عدم تلويث البيئة.

وكان آخر تلك اليخوت هو يخت "Aqua" الذي يبلغ طوله 370 قدمًا ويضم 5 طوابق كاملة مع مساحة لـ 14 ضيفًا، و31 من أفراد الطاقم، وصالة رياضية، واستوديو لليوجا، وغرفة تجميل، وصالون مساج، وحمام سباحة على سطح السفينة الخلفي.

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يخت أكوا، يعمل بالهيدروجين، فيتو

والجديد أنه يعمل بالهيدروجين، أي لا يعتمد على الوقود الأحفوري.

الأكثر صداقة للبيئة في العالم

ومؤخرا، كشفت شركة سياليا لليخوت، عن يخت كهربائي فاخر جديد تم تصنيفه على أنه اليخت الأكثر صداقة للبيئة في العالم.

حيث يتميز اليخت المدعوم بمراوح كهربائية حديثة، بمقدرته على الإبحار دون إصدار أي ضجيج، وهو مصنوع بالكامل من الألومنيوم البحري عالي الجودة.

طول اليخت 28 مترًا، في حين يبلغ عرضه 8 أمتار، ويمكنه الإبحار بسرعة 11 عقدة باستخدام محركين كهربائيين بقدرة 400 كيلو وات.

محرك كهربائي صامت

اليخت يتسع لـ 12 راكبًا، ويحتوي على 4 حجرات للضيوف، وغرفة نوم رئيسية، وسطح متعدد المستويات، وأبواب زجاجية، إضافة إلى قمرتين خاصتين بطاقم السفينة.. أما تحت اليخت، فيوجد نظام دفع من نوع "أمبروس" للإبحار الكهربائي المستمر والصامت.

يمكن لليخت الإبحار دون إصدار أي ضجيج، فيتو



من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة سياليا لليخوت، إلى أن تصميم اليخت يمكّنه من التعامل مع مجموعة متنوعة من الظروف البيئية، إضافة إلى السفر إلى العديد من المواقع النائية في العالم دون ضجيج وبأقل قدر من التأثير البيئي.

هدية في عيد الحب

جاء الإعلان عن هذا اليخت، بعدما أهدى رجل ثري لزوجته يختًا فاخرًا تبلغ قيمته 46 مليون دولار أمريكي قبل يومين، كهدية في عيد الحب.

وقد تم الكشف مؤخرًا عن تصميمات ليخت ضخم بطول 152 مترًا، يحتوي على مضمار سباق ومهبط للطائرات وبرك سباحة وغواصة صغيرة، وفق ما أوردت صحيفة ذا صن البريطانية.