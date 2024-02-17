السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

ندوة العلاج النفسي الذاتى وآلية التعامل مع الضغوط في مكتبة مصر الجديدة، اليوم

مكتبة مصر الجديدة.فيتو
مكتبة مصر الجديدة.فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة  في الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان " العلاج النفسى الذاتى "، والتى تهدف الى نشر ثقافة عالج نفسك بنفسك  بتوجيه من الطبيب النفسى الاستشارى بدون الحاجة لدخول مصحة، كما تهدف لنشر فن العلاج النفسى الذاتى..للضغوط والقلق والاكتئاب والضبط الذاتى للمسارات العصبية.

 العلاج النفسي الذاتى 

قال الدكتور نبيل حلمى  ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الجمعية تسعى الى تنظيم مثل تلك الندوات بهدف  مساعدة من يحتاج الى العلاج النفسى على تحقيق أكبر قدر متاح من الاستقرار والصحة النفسية، ومساعدته على تخطي الصعوبات الحياتية، الانفعالية، والتي قد تؤثر سلبًا على استمتاعه بالحياة، وتحول بينه وبين تحقيق أهدافه

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يحاضر فى الندوة الدكتور رامز طه، استشارى الطب النفسى وعلاج الادمان،  ويأتى عنوان المحاضرة   " الضبط الذاتى لمنظومة المسارات العصبية"  وتشمل الندوة  عدة محاور  تدور حول الاساليب والتكنيكات المستخدمة  ،مثل الاسترخاءالمتكرر،  والتنفس العميق ببطء،  تعديل التفكير، والتخلص من الافكار السلبية والانهزامية الهدامة والمزعجة،  تهدئة وتعديل الحوار الذاتى، والتدريب على الخلوة والتأمل، وتنمية الجوانب الروحية والدينية، والتدعيم ومكافئة الذات عقب كل سلوك مرغوب، الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية والاسرية، والرياضة، والتشجيع على حضور العلاج الجمعى والسيكودراما.

 

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جمعية مصر الجديدة مكتبة مصر الجديدة علاج الإدمان الصحة النفسية

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