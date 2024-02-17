السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

عاصي الحلاني يروج لحفله القادم في دبي (فيديو)

عاصي الحلاني، فيتو
عاصي الحلاني، فيتو

يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا في دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 18 المقبل.

وروج الحلاني للحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: لاقونا على #دبي حتى نعيش الفرح والموسيقى في ليلة من العمر".

أغنية عمرها الخيانة

ومؤخرا انتهى عاصي الحلاني من تصوير كليب أغنيته الجديدة "عمرها الخيانة" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "طل الملك" في إمارة دبي مع المخرج عادل سرحان.

أغنية "عمرها الخيانة" باللهجة اللبنانية ومن كلمات علي المولى وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا ومن انتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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