عاصي الحلاني يروج لحفله القادم في دبي (فيديو)
يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا في دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 18 المقبل.
وروج الحلاني للحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: لاقونا على #دبي حتى نعيش الفرح والموسيقى في ليلة من العمر".
أغنية عمرها الخيانة
ومؤخرا انتهى عاصي الحلاني من تصوير كليب أغنيته الجديدة "عمرها الخيانة" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "طل الملك" في إمارة دبي مع المخرج عادل سرحان.
أغنية "عمرها الخيانة" باللهجة اللبنانية ومن كلمات علي المولى وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا ومن انتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.