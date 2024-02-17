عاصي الحلاني يروج لحفله القادم في دبي (فيديو)

يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا في دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 18 المقبل.

وروج الحلاني للحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: لاقونا على #دبي حتى نعيش الفرح والموسيقى في ليلة من العمر".

لاقونا على #دبي حتى نعيش الفرح والموسيقى في ليلة من العمر 🔥❤️#assielhallani in #sayf #dubai🇦🇪 FRI 8 MAR @sayfdxb 🔥😍🎼 pic.twitter.com/AQ09doHQYL — Assi El Hallani (@assihallani) February 16, 2024

أغنية عمرها الخيانة

ومؤخرا انتهى عاصي الحلاني من تصوير كليب أغنيته الجديدة "عمرها الخيانة" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "طل الملك" في إمارة دبي مع المخرج عادل سرحان.

أغنية "عمرها الخيانة" باللهجة اللبنانية ومن كلمات علي المولى وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا ومن انتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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