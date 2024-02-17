ضبط عيادة بها أدوية غير مصرح بتداولها ومعمل بدون ترخيص بالوادي الجديد

شنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وفرع هيئة الدواء المصرية بالوادي الجديد ممثلة بالتفتيش الصيدلي ومباحث التموين بغرض التأمين، حملة مكبرة بالمرور المفاجئ علي المنشآت الطبيه الخاصة بمركز الخارجة للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية ومدي التزامها.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، إن الحملة أسفرت عن ضبط عياده بدون ترخيص بها أدوية بدون فواتير غير مصرح بتداولها داخل العيادات، وضبط معمل بدون ترخيص به مستلزمات معامل وأنابيب إختبار معملية.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على تحريز المضبوطات وعمل محضر اجراءات للعرض علي النيابه العامة، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية بما فيها المنشآت الخاصة، وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأمس الجمعة قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، تحويل الطبيب النوبتجى بوحدة الموشية للتحقيق لعدم التواجد اثناء المرور، وتحويل أفراد هيئة التمريض بوحدة الموشية والخدمات المعاونة للتحقيق للتقصير فى اداء مهامهم الوظيفية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل صحة الوادي الجديد، الساعة السابعة والنصف صباح الجمعة بمتابعة العمل بوحدات الرعاية الاساسية بمركز الداخلة ( القصر ؛ الموشية ؛ الجديدة ؛ الشيخ والى ).

كما نبه وكيل صحة الوادي الجديد، على إدارة مكافحة العدوى بضرورة تكثيف تدريب العاملين بوحدات الرعاية الاساسية وبالاخص بمعايير تنظيف الارضيات وترشيد استهلاك المياه اثناء التنظيف.

حيث تابع محروس، الإنضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة.

واشاد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بالانضباط الادارى وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والنظافة العامة بوحدتى الجديدة والشيخ والى. وضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية أجري وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد اليوم الجمعة، جولة صباحًا لمتابعة العمل بمستشفى بلاط المركزى حيث تابع الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة، بالمرور على اقسام ( الاستقبال والطوارئ ؛ الاشعة ؛ الاقسام الداخلية). وتواصل وكيل صحة الوادي الجديد، أثناء المرور مع المرضى بالاقسام الداخلية وبقسم الاستقبال للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم. وقد وجه بزيادة عدد الأطباء خلال النوبتجية بالمستشفى. مشيدًا بالانضباط الادارى ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. .

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