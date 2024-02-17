تأجيل زيارة وزير التربية والتعليم إلى المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية، تأجيل زيارة رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، والتي كانت مقررًا أن تكون اليوم السبت، إلى الأسبوع القادم.

حيث كان مقررًا أن يتفقد وزير التربية والتعليم رفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من المدارس بنطاق المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين أجهزة الإعلام والأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، قبل أن يتم تأجيل الزيارة للسبت القادم.

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على جانب آخر أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٣٧)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لـ٥٤ معلما من ذوي الهمم ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "٣٠ ألف معلم".

مسابقة 30 ألف معلم

ونص القرار على أنه اعتبارًا من ۲۰۲۳/۹/۱ يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة بموجب المادة (۲۲) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸.

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ۲۰۱۳، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.