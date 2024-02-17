بعد تكريم اسمه بمؤتمر اتحاد الكيميائيين العرب، من هو الدكتور محمد رفعت مهران

كرّم المركز القومي للبحوث اسم الراحل الدكتور محمد رفعت حسين مهران أستاذ الكيمياء العضوية بالمركز القومى للبحوث، على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب بعنوان "آفاق العلوم التطبيقية من أجل حياة أفضل ومستدامة".

وولد الدكتور محمد رفعت في 9 يناير 1940، بمحافظة القاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم العامة "كيمياء- حيوان بكلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1961، وحصل على درجة الماجستير عام 1964، ثم الدكتوراه في فلسفة العلوم كيمياء عام 1968.

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التحق الدكتور محمد مهران بالمركز القومي للبحوث عام 1961 كطالب باحث، وتدرج إلى أن وصل إلى أستاذ باحث في ديسمبر عام 1980، وشغل منصب رئيس قسم كيمياء مبيدات الآفات عام 1998، ثم منصب رئيس شعبة الصناعات الكيمياوية وعضو مجلس إدارة المركز القومي للبحوث في نفس العام، وأصبح مهران أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث منذ يناير عام 2000 حتى 2024.

الجوائز التي حصل عليها

حصل الدكتور محمد رفعت مهران على العديد من الجوائز والأوسمة ومظاهر التقدير في حياته منها جائزة التفوق العلمي للمركز القومي للبحوث في مجال الكيمياء عام 1989، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية عام 1991، وسام الامتياز من الطبقة الأولى عام 1996، واختير ضمن الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة.