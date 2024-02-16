الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

البلوجر سوزي الأردنية
البلوجر سوزي الأردنية

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه ، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها. 

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وفرغت النيابة جميع الفيديوهات المتواجدة على هاتفها حيث تبين تواجد 7 مقاطع من الفيديوهات المحفوظة على الهاتف الخاص بالبلوجر.

اتهامات موجهة للبلوجر

ووجهت النيابة لـ "سوزى"عدة اتهامات على رأسها، أنها سبّت والدها على الهواء مباشرة في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك. 

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سوزي الأردنية تعيش بالمطرية.. عاشت 11 عاما بالأردن

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

شقيقتها التوأم من ذوي الاحتياجات الخاصة 

 كما تبين أن لديها شقيقتين، مي ومودة، وهي متعلقة بشقيقتها مي (توأمها) من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصاحبها في الكثير من الفيديوهات. 

اتهمت باستغلال شقيقتها والمتاجرة بها

وأضافت التحريات أنها كانت تقدم فيديوهات مع شقيقتها مي لأنها كانت تحفظ القرآن الكريم، إلا أنها توقفت عن الظهور معها في الفيديوهات لاتهام البعض لها بمحاولتها استغلال شقيقتها من أجل المتاجرة بها.

التهم الموجهة لسوزي الأردنية 

ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

أقوال والد سوزي

كما قال والد سوزي أمام جهات التحقيق: "أنا ماليش دعوة باللي قالته ومكنتش اعرف إنها بتصور لايف وقت السباب والشتائم والمشادة التي دارت بيني وبينها".

سوزى عن الأرباح 

وقالت "سوزي الأردنية" عن الأرباح التي تتقاضاها إنها تتقاضى أرباحًا مالية بالدولار. 

بلاغات ضدها في فيديوهات خارجة عن الآداب العامة 

وتقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضد "سوزي" لإنشائها وبثه فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللى وراه.

وكانت التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ "سوزي الأردنية" تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بعد نشرها بثا مباشرا خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمة

ويُجرم قانون قانون 175 لسنة 2018 جريمة التعدي على القيم الأسرية، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة 25 من القانون، أمَّا عن عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 100 جنيه "لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة"، بحسب المادة 14 من قانون 10 لسنة 1960.جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، فعقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة 178 من قانون العقوبات.

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