حساب الأهلي يوجه رسالة وداع لـ العامري فاروق: ستظل في قلوبنا (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو من وقوف لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي دقيقة حدادا على روح الراحل العامرى فاروق نائب رئيس النادي، خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو من وقوف لاعبى الفريق الأول لكرة القدم دقيقة حدادا على روح الراحل العامرى فاروق، وعلق عليه قائلا" العامري فاروق سنظل في قلوبنا الى الأبد" لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف قد أعلن عن " موافقته على ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادا على روح العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، في مباراة شباب بلوزداد الجزائري التى انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي للموافقة على ارتداء شارات سوداء، والوقوف دقيقة حدادا على روح العامري فاروق قبل مباراة شباب بلوزداد.

إنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: مح هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

الأهلي يبحث عن الفوز وتأكيد الصدارة

ودخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثامنة في المجموعة الرابعة من أجل تأكيد صدارته للمجموعة الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 5 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه أربع أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

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شباب بلوزداد يسعى إلى الفوز وخطف الصدارة من الأهلى

وعلى الجانب الآخر دخل فريق شباب بلوزداد الجزائري بقيادة مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا مباراة الاهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة في المجموعة الرابعة وخطف صدارة المجموعة من الأهلي الذي يحتل فيها الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في لقاء آخر وأحرز لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.