الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

وزير الدولة القطري يزور المتحف القومي للحضارة

وزير الدولة القطري
وزير الدولة القطري يزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتبة قطر الوطنية وحرمه، وذلك على هامش زيارته لمصر، وذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

الزيارات الرسمية بالمتحف القومي للحضارة

وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهما وقدم لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قام بإهداء الدكتور حمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

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واصطحبهما الدكتور  سيد أبو الفضل المشرف على قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف.

قاعات المتحف القومي للحضارة المصرية 

وفي نهاية الجولة، أعرب  الدكتور حمد بن عبدالعزيز عن سعادته بهذه الزيارة واعجابه بالمتحف كمنارة ثقافية شاهدة علي تفرد الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك من خلال معروضاته التى تظهر عظمة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور.

كما وجه الشكر لإدارة المتحف على حسن الاستقبال.

وكان المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور استقبل محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يزور متحف الحضارة

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، موضحًا أهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية لها أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.

واصطحبهم باسم رؤوف أمين متحف، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة مقدمًا لهم شرحًا وافيًا عن المتحف وما يحتويه من كنوز تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

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