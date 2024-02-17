الدوري الإسباني، التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مواجهة خيتافي وفياريال

الدوري الإسباني، انتهت مباراة فياريال وخيتافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة الليجا.

أهداف مباراة خيتافي وفياريال

وتقدم فريق خيتافى في البداية عن طريق ماكسيموفيتش في الدقيقة 24 قيل ينجح فياريال في تحقيق التعادل في الدقيقة 56 عن طريق مورينو.

اتليتكو بلباو يتعادل مع ألميريا

وفى مباريات أخرى تعادل فريقا أتليتك بلباو أمام ألميريا سلبيًا بدون في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

فيما حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا في مشواره بمنافسات الدوري الإسباني أمام منافسه جيرونا.

وتغلب ريال مدريد على جيرونا بأربعة أهداف دون رد، في مباراة بالجولة الرابعة والعشرين لليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وجاءت أهداف ريال مدريد عن طريق الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو، وأحرز جود بيلينجهام هدفين.

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ووسع ريال مدريد الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع جيرونا الوصيف، إلى خمس نقاط.

وفي الجولة ذاتها تعادل برشلونة بثلاثة أهداف لمثلهم أمام غرناطة، وتعرض أتلتيكو مدريد للهزيمة من إشبيلية بهدف دون رد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. ريال مدريد، 61 نقطة.

2. جيرونا، 56 نقطة.

3. برشلونة، 51 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 48 نقطة.

5. أتلتيك بلباو، ٤٦ نقطة.

6. ريال بيتيس، 38 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 37 نقطة.

8. لاس بالماس، 35 نقطة.

9. فالنسيا، 35 نقطة.

10. خيتافي، 33 نقطة.

11. أوساسونا، 29 نقطة.

12. ألافيس، 27 نقطة.

13. فياريال، 25 نقطة.

14. رايو فاييكانو، 24 نقطة.

15. إشبيلية، 23 نقطة.

16. مايوركا، 23 نقطة.

17. سيلتا فيجو، 20 نقطة.

18. قادش، 17 نقطة.

19. غرناطة، 13 نقطة.

20. ألميريا،٧ نقاط.

مبابي يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

من جهة أخرى وافق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على الانضمام لصفوف ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد.

ورغم ثقة باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، بشأن إقناع مبابي بالتجديد، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان.

وبحسب ماتيو موريتي، الصحفي بشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مبابي وافق بالفعل على الانضمام لصفوف ريال مدريد، وقال "نعم" حيث يريد النجم الفرنسي الذهاب للنادي الأبيض.

وأضاف: "بعد ضمان مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتمديد تعاقده مع النادي، كان فلورنتينو بيريز رئيس الملكي متفائلا بشأن ضم مبابي، وكان الشعور أن كيليان سيصل، وأن الفترة الطويلة من المفاوضات ستؤتي ثمارها بالنهاية".

وأوضح: "لا تزال تفاصيل الاتفاق بين الطرفين كيليان مبابي وريال مدريد بحاجة إلى الانتهاء منها، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، خصوصا أن القرار الأصعب بمغادرة باريس سان جيرمان تم اتخاذه بالفعل".

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