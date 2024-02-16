الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، قناة واحدة لعرض حلقات الموسم الرابع من المداح

المداح فيتو
المداح فيتو

 اقترب أبطال مسلسل “المداح” فى جزئه الرابع من الانتهاء من تصوير الأحداث، والذي سيأتي باسم المداح أسطورة العودة، وذلك استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية للعمل التى كشفت عن عرضه حصريا على قناة mbc مصر خلال الشهر الفضيل.

وكانت بدأت مرحلة التحضير بشكل مبكر نظرًا لحاجة فريق الكتابة لوقت طويل في عملية البحث قبل الكتابة، حيث كان الفنان حمادة هلال قد صرح في وقت سابق أن فريق الكتابة يقوم بعمل بحث على كل تفاصيل القصة حتى لا يقعون في أي أخطاء.

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وكان حمادة هلال قال في حوار سابق مع فيتو إن الرقابة تراجع العمل كما أن هناك شيوخا من الأزهر يراجعون العمل أيضًا لمعرفة القصة بشكل عام وإجازتها وكذلك التفاصيل، حتى لا يقعوا في أي أخطاء دينية، بالإضافة لرجال دين مسيحيين يقومون بنفس الأمر فيما يتعلق بالأمور التي تخص الشخصيات المسيحية التي تظهر في العمل.

مسلسل المداح

وكانت سلسلة مسلسل “المداح” قد ظهرت للنور في رمضان 2021 بمسلسل “المداح”، وبعد تحقيقه لنجاح كبير وعدم قدرة حمادة هلال عن الخروج من تلك الشخصية، قرر تقديم الجزء الثاني من المداح بعدما حاول تقديم عمل جديد ولكنه لم يرى نفسه في شخصية أخرى في ذلك الوقت.

وظهر الجزء الثاني من المداح في رمضان 2022 وحمل اسم “المداح: أسطورة الوادي”، وحقق الجزء الثاني نجاح أكبر، ليقرر صناع العمل تقديم الجزء الثالث في العام التالي، وبالفعل ظهر الجزء الثالث “المداح: أسطور العشق” في رمضان 2023.

ومن المفترض أن يستمر فريق الكتابة في مرحلة البحث والكتابة والمراجعات حتى شهر أكتوبر، ومن المفترض أن يقوم الفنان ماجد المصري في هذا الجزء بدور الشيطان في مواجهة صابر المداح الذي يقوم بدوره حمادة هلال.

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mbc مصر الفنان ماجد المصري الفنان حمادة هلال قناة mbc مصر مسلسل المداح

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