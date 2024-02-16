الأهلي، أشعة لـ محسن رمضان بسبب إصابة الركبة

يد الأهلي، قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي خضوع محسن رمضان، لاعب الفريق، لأشعة خلال الساعات ‏القادمة، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك ببطولة الدوري.‏

وأكد الدكتور عمرو يوري، طبيب الفريق، أن محسن رمضان تعرض للإصابة في الركبة، وسوف يخضع للأشعة، لتحديد درجة ‏الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.‏

رجال يد الأهلي يخسر أمام الزمالك

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد الفوز على نظيره الأهلي الذي يقوده فنيا الإسباني ديفيد ديفيز بنتيجة (29-28)؛ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي.

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وانتهى الوقت الأصلي بين الأهلي والزمالك بالتعادل بنتيجة (24-24)، ليلجأ الفريقين للرميات الترجيحية من أجل حسم هوية الفريق الفائز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (14-12)، في المباراة التي أقيمت على صالة أكتوبر الدولية.

منتخب مصر يشارك في دورة دولية بالقاهرة

وعلى جانب آخر، كشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن تنظيم دولة دولية ودية في القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 يوليو المقبل بالقاهرة، ضمن خطة تجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه قال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن الدورة ستشهد مشاركة 4 منتخبات قوية من بينها منتخب مصر، وأن المفاضلة الآن تجري بين منتخبات الدنمارك وفرنسا وإسبانيا والنرويج والسويد.

وأضاف، أن الاتحاد وضع برنامج قوي سيتم من خلاله تجهيز المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

اتحاد كرة اليد يتفق مع باستور على تمديد عقده

واتفق مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مع الإسباني كارلوس باستور، على تجديد تعاقده مع منتخب مصر حتى يناير 2025، وذلك بعد الأداء المميز للفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد اتفق مع باستور على تجديد تعاقده حتى يناير 2025، على أن يكون ضمن بنود العقد الجديد إمكانية التجديد كمرحلة ثانية حتى يناير 2029.

وشهدت الساعات الأخيرة مفاوضات جادة بين اتحاد كرة اليد ويمثله عمرو صلاح أمين الصندوق وكارلوس باستور من أجل الاتفاق على بنود العقد الجديد.