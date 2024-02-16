شوط أول سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا (صور)

دوري أبطال أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وجاءت المبادرة الهجومية من جانب شباب بلوزداد بتسديدة من الجهة اليمنى، ولكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير، بعدها سيطر الفريق الجزائري على مجريات الأمور وحاصر الأهلي في نصف ملعبه لكن دون خطورة حقيقة على المرمى.

ارتباك في دفاعات الأهلي عند الدقيقة 18 وكرة عرضية من الجانب الأيسر لشباب بلوزداد وخطأ من دفاع الاهلي في التعامل مع الكرة تصل عند لاعب بلوزداد يسددها بيسراه تخرج أعلى مرمى شوبير إلى خارج الملعب.

دخل الأهلي في أجواء المباراة مع دخول الدقيقة 20 ويحصل على ركلة ركنية، وأتيحت للأهلي أخطر فرص المباراة بعد انفراد لحسين الشحات ولكنه سدد الكرة بغرابة فوق المقص الأيسر لمرمى الجزائر.

إختراق جديد لدفاع الأهلي من الجبهة اليمنى ناحية محمد هاني وعرضية خطيرة أنقذها عبد المنعم قبل أن يسددها مهاجم بلوزداد في الدقيقة 28

عرضية من الجانب الأيمن لصالح بلوزداد في الدقيقة 32 تمر من أمام مصطفى شوبير إلى خارج الملعب وتصبح ضربة مرمى للأهلي

عرضية من محمد هاني في الدقيقة 36 تصدى لها دفاع بلوزداد ووصلت عند معلول أرسلها عرضية حاول موديست لعبها ثم سقطت بينه وبين دفاع بلوزداد الحكم المساعد يشير بضربة مرمى لفريق شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

الأهلي يبحث عن الفوز وتأكيد الصدارة

ودخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثامنة في المجموعة الرابعة من أجل تأكيد صدارته للمجموعة الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 5 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه أربع أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

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شباب بلوزداد يسعى إلى الفوز وخطف الصدارة من الأهلى

وعلى الجانب الآخر دخل فريق شباب بلوزداد الجزائري بقيادة مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا مباراة الاهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة في المجموعة الرابعة وخطف صدارة المجموعة من الأهلي الذي يحتل فيها الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في لقاء آخر وأحرز لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا"

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.