عضو اتحاد المقاولين: 100% زيادة في تكلفة تنفيذ المشروعات

أكد وائل فرحات، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 100% منذ 2023، لافتًا إلى أن قانون سداد فروق الاسعار قطاع المقاولات ساعد الشركات بشكل كبير في حمايتها من تداعيات الازمات التى يشهدها السوق.

وأوضح في تصريحات خاصة أنه قد تكون هناك بعض الجهات تماطل في صرف فروق الأسعار أو تتأخر بما ينعكس بشكل سلبي على قطاع المقاولات ولكن الحكومة لديها توجه بحصول شركات المقاولات على حقوقها ولكن تبقى بعض الجهات التى لا تلتزم بذلك.

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وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المستمرة في أسعار خامات ومستلزمات البناء والتشييد ونقص الخامات المستوردة بسبب ارتفاع أسعار الصرف ونقص السيولة الدولارية تعد أبرز تحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات.



وأضاف أن توجه شركات المقاولات المصرية للعمل بالخارج فرصة جيدة لتوفير العملة الأجنبية وزيادة حجم أعمال الشركات خاصة أن السوق المحلي صعب ويشهد منافسة كبيرة ونسعى للعمل بالخارج وندرس عددًا من المشروعات بالمملكة العربية السعودية وليبيا والعراق وسلطنة عمان.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل أنظمة السداد لشقق الطرح الأول بمشروع "Valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر.

سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

-استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

-سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

-سداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

-فى حالة رغبة المواطن سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.