فحص 242 ألف طالب ضمن حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم بالقليوبية
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن الفرق الطبية الخاصة بمبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بالمدارس الابتدائية بمدارس المحافظة من الصف الأول الابتدائي إلي الصف السادس الابتدائي، تمكنت منذ بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023/202 من فحص ٢٤٢ ألف طالب بنسبة ٥٢ ٪ ضمن إجمالي المستهدف من الطلاب.
وأشار بيان صادر عن المديرية أنه جار استكمال فحص بقية المستهدف من تلاميذ
تحت إشراف الدكتورة هبة خربوش مدير إدارة الصحة المدرسية، وتوجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
في وقت سابق أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن تطعيم نحو ٥٠٣ آلاف طالب بمدارس المحافظة ضد الالتهاب السحائى والتطعيم الثنائى، وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وأضاف أن تلك الخطوة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بانطلاق الحملات التطعيمية فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب.
وأكدت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات.
وأوضحت عبد المنعم أنه تم استهداف تطعيم ٤١٢ ألفا و٩٣٢ طالبا ضد الالتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي،وتم تطعيم نحو ٢٠٥ آلاف و٥٣ طالبا حتى الآن.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم ٢٩٨ ألفا و٣٣٠ طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من إجمالي مستهدف ٣٠٢ ألف و٣٦٨ طالبًا.
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