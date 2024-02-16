ارتفاع قوي في سعر الذهب المعلن بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا السعر

مؤشر الذهب فى البورصة المصرية، ارتفع مؤشر الذهب فى البورصة المصرية، بحركة التداولات ، حيث ارتفع السعر المنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام لمعدن الأصفر، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4238.19 جنيهات للعرض، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4128.26 جنيها للطلب.

أسعار الذهب فى البورصة المصرية تشهد ارتفاعا فى سعر الجرام

ارتفعت اسعار الذهب بالبورصة المصرية عن السوق المحلى بفارق 100 جنيه، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4137 جنيها للعرض بالسوق المحلى، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4238.19 جنيهات للعرض بالبورصة المصرية.

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مؤشر الذهب فى البورصة، فيتو

بكام سعر جرام الذهب اليوم

أسعار الذهب بالبورصة المصرية استقرت خلال تعاملات اليوم.

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4128.26 جنيها للطلب.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4238.19 جنيهات للعرض.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــا

الذهب، فيتو

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

انهيار منجم كوبلر في تركيا، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن كارثة حقيقية تهدد تركيا وسوريا والعراق، وذلك مع انهيار منجم كوبلر للذهب في تركيا.

انهيار منجم كوبلر للذهب في تركيا

وعن انهيار منجم كوبلر في تركيا، أكد الدكتور عباس شراقي أن انهيار المنجم، تسبب في انهيار المادة شديدة السمية، التي تستخدم في استخراج الذهب من المنجم، والذي يقع بالقرب من منابع نهر الفرات، ويخشى من وصولها إلى روافد نهر الفرات المقام عليه العديد من السدود فى تركيا أهمها كيبان وأتاتورك، وسد الفرات (الطبقة) فى سوريا، وسد حديثة (القادسية) فى العراق.

الذهب، فيتو

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر.