السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

بلدنا من السماء، تصوير جوي لبدء تشغيل محور الزقازيق السنبلاوين (فيديو)

محور الزقازيق -السنبلاوين،فيتو
محور الزقازيق -السنبلاوين،فيتو

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (بلدنا من السماء.. بدء تشغيل محور الزقازيق – السنبلاوين).

محور الزقازيق- السنبلاوين

يعد محور الزقازيق-السنبلاوين أحد أهم المحاور التي تربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ويبلغ طول المحور 38 كيلو متر بثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، ويبلغ عرض الطريق 27 مترا ويشتمل المحور على 24 كوبري و39 نفقا و4 برابخ بالإضافة إلى 67 عملا صناعيا. 

 

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محور (الزقازيق -السنبلاوين) يقلل من الحوادث المرورية بمحافظة الشرقية 

ويسهم محور الزقازيق-السنبلاوين في الوصول الي مدينة دمياط والطريق الدولي الساحلي، وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين محافظات الدلتا، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

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