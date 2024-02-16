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رياضة

دوري المحترفين، غزل المحلة يختتم استعداداته للقاء وادي دجلة (صور)

غزل المحلة يختتم
غزل المحلة يختتم استعداداته للقاء وادي دجلة،فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك، استعداداته لمباراة نادي وادي دجلة المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثاني  من دوري المحترفين. 

وشهد المران حالة تركيز شديدة من جميع اللاعبين والجهاز الفني الذي قام بتحفيز اللاعبين وحثهم علي القتال من أجل تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات.

قائمة غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة في دوري المحترفين

أعلن الكابتن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثاني من بطولة دوري المحترفين على ستاد غزل المحلة.

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وشهدت قائمة زعيم الفلاحين غياب عبد الناصر دي ماريا بسبب الإصابة بالرباط الصليبي ومحمد حجازي بقطع في غضروف الركبة كما غاب عن القائمة تشارلز باسي وعمرو شعبان  .

قائمة غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمود الحضري، أحمد فوزي، بسام وليد، عمرو الجزار، عموري، علي عباسي، يحيى زكريا، محمود زيزو، أحمد طارق، كاستيلو، الكومي، خالد الاخميمي، ريفو، إسلام مجدي، محمد جابر، شيكو محارب، أحمد مجدى، فارس نيمار، كريم اشرف، اونانا، عبده يحيى، احمد سالم.

الأشعـة تثبت إصابة دي ماريا المحلة بقطع في الرباط الصليبي


وكشف الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق الأول في نادي غزل المحلة عن إصابة عبد الناضر دي ماريا لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي وذلك بعد الأشعـة الأخيرة التي أجراها اللاعب اليوم والتي يغيب على أثرها عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أشهر.

وكان تعرض دي ماريا للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وطنطا في الجولة الأولي من المرحلة النهائية من دوري المحرفين.


وانضم دي ماريا لغزل المحلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في صفقة إنتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي بلدية المحلة.

غزل المحلة، إصابة محمد حجازي بقطع في غضروف الركبة

قائمة غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة في دوري المحترفين

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قائمة غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة في دوري المحترفين

غزل المحلة، إصابة محمد حجازي بقطع في غضروف الركبة

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