كواليس تعاملات البورصة المصرية.. الرقابة المالية توافق على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.. سبب إيقاف التداول على 8 أسهم

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات بالموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.

محمد حسين، فيتو

تنمية الخدمات المالية غير المصرفية

ومن جانبه قال محمد حسين خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: يمكن القول إنه للمرة الأولى في السوق المصري يتم إصدار الموافقات مشيرا إلى أنها تأتي بالإيجاب على سير حركة المعاملات المالية غير المصرفية، ومن أهم تلك الفوائد هي قيد مؤسسات بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدى الرقابة المالية.

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إنفاذ معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

وأضاف حسين قائلا: جاء ذلك إنفاذا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة، والتي تم اعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية، وأشار حسين تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيا مع محاور استراتيجية الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول لتطوير الأسواق والمنتجات.

البورصة المصرية، فيتو

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق بحركة تعاملات البورصة المصرية، ومن جانبه يقول نبيل فرج خبير أسواق المال: جاء إيقاف التداول على تلك الأسهم أمس لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا في سعر السهم، خلال جلسة تداول الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

توفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى من الإفصاح وحماية المستثمرين

وأضاف فرج لــ “ فيتو ”: ما حدث من إدارة البورصة تم بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي، نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.

وأشار فرج إلى أن تلك الأسهم هى: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعربية للمحابس، وايه كابيتال القابضة، وأراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكونتكت المالية القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.

البورصة، فيتو

خبير أسواق مال: 210.8 مليار جنيه تداولات بالبورصة خلال يناير

قال أحمد سعد خبير أسواق المال لــ " فيتو ": البورصة شهدت رقما قياسيا في أعداد المستثمرين الجدد خلال 2023، إذ استقبلت 385.6 ألف مستثمر، من بينهم 381.8 ألف للأفراد و3800 للمؤسسات، ولفت إلى أن أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية 18 إلى 30 سنة، نحو 54% من إجمالي الجدد المسجلين لدى البورصة، وحوالي 89% للفئة العمرية من 18 إلى 45%.

إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات يناير 2024 نحو 210.8 مليار جنيه

وأضاف سعد: بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات يناير 2024 نحو 210.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6,088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية، وكمية تداول بلغت 8,617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن البورصة المصرية حققت قمة تاريخية جديدة خلال جلسات يناير 2024، حيث تخطى المؤشر الرئيسي مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه مرتفعا بنسبة 12.7% خلال أول 24 يوما من عام 2024، وسط استمرار وصول قيم التداول لمستويات غير مسبوقة لتتجاوز 8 مليارات جنيه بالجلسة الواحدة.

البورصة أصبحت من أهم فرص الاستثمار بالنسبة للأفراد

وأشار إلى أن البورصة أصبحت من أهم فرص الاستثمار بالنسبة للأفراد، حيث أصبح لديهم الثقافة المالية التى تشجعهم وتدفعهم إلى الاستثمار في البورصة، للتحوط ضد مخاطر انخفاض القيمة الشرائية للنقود، وحصلت على جزء كبير من الاستثمارات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها القدرة على تسييل الأسهم إلى نقود سريعًا، ومعدل دوران رأس المال فيها عالٍ غير أي استثمار آخر، ومعدلات العوائد مرتفعة جدًا، مع عدم تحميل المتعامل أي مصاريف، وعدم فرض أي ضرائب تؤدى إلى خفض قيم التداول.

ونوه سعد إلى أن البورصة المصرية أقرت توزيع أرباحا نقدية تقارب قيمتها الــ 232 مليون جنيه حتى يوم 21 من شهر يناير 2024 ، بالإضافة إلى أن إدارة البورصة المصرية وزعت أرباحا نقدية بلغت قيمتها النقدية 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023.

أحمد سعد خبير أسواق المال، فيتو

تعريف توزيعات الأرباح النقدية

وأكد سعد أن تعرف توزيعات الأرباح النقدية، أنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، مشيرا إلى أن البورصة المصرية، تعتبر سوق مالية رائدة بالمنطقة، جاذبة للمتداولين، حيث إن سوق المال مشترك فيه عدد ضخم من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى التسهيلات العديدة الممنوحة والمطبقة خلال الـ 6 أشهر الماضية من العام الماضي 2023، حيث تستهدف استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، إلى تحقيق عدد من المستهدفات للعمل على استمرار ريادة البورصة وزيادة قدرتها التنافسية، وترتيب الأولويات في ضوء التطورات الاقتصادية وأبرز هذه الأهداف:

(تحديث الإطار التشريعي، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية بالبورصة المصرية خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعي لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية، وفقا لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية، توفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي، نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات).

مؤشرات، فيتو

172 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 172 ألف عملية تداول حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

حركة التعاملات، فيتو

صعود قياسي للمؤشرات، 115 ألف عملية تداول بمنتصف تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الخميس، بإجمالي 115 ألف عملية تداول حتى الآن، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% عند مستوى 29901 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% عند مستوى 35434 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% عند مستوى 12318 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% عند مستوى 7237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 10131 نقطة.

مؤشرات ن فيتو

66 ألف عملية تداول ببداية حركة تعاملات البورصة المصرية أمس الخميس

وارتفعت مؤشرات البورصة بتعاملات الخميس، بإجمالي 66 ألف عملية تداول ببداية حركة التعاملات، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% عند مستوى 29022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 35578 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 12352 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 7217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 10110 نقاط.

البورصة المصرية، فيتو

تفاصيل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو