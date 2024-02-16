الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يصل ملعب 5 جويلية لخوض مباراة شباب بلوزداد (فيديو)

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

 

دوري أبطال أفريقيا، وصل منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب 5 جويلية لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول الفريق الأحمر حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

 

 

 

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الأهلي يبحث عن الفوز وتأكيد الصدارة

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثامنة في المجموعة الرابعة من أجل تأكيد صدارته للمجموعة الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 5 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراتين دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه أربع أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

شباب بلوزداد يسعى إلى الفوز وخطف الصدارة من الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق شباب بلوزداد الجزائري بقيادة مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا مباراة الاهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة في المجموعة الرابعة وخطف صدارة المجموعة من الأهلي الذي يحتل فيها الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في لقاء آخر وأحرز لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري  بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق. 

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الاهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد  ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات 

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات 

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين   وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات 

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات 

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات 

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.

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