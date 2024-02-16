حصاد وزارة العمل في أسبوع.. توفير وظائف جديدة وعقود لذوي همم.. مناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.. حيث إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة وإلى التفاصيل …





إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له من المستشارين ورؤساء إدارات مركزية،وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..

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وناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة،مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة،ومنها التدريب المهني،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جهود تعيين ذوي الهمم،وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

العمالة غير المنتظمة

وشهد حسن شحاتة، وزير العمل، بمبنى مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، خلال جولته التفقدية للمحافظة إطلاق البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، وكان في استقباله مدير المديرية محمد كمال..

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى.



وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء محافظة الإسكندرية بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر..

واستمع الوزير من المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

الحماية والرعاية للعمال

أكد حسن شحاتة وزير العمل،أن صندوق إعانات طوارئ العمال مٌستمرُ في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات،وذلك بدفع إعانات أجور لهم،حتى تنهض المنشأت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها..

وقال "الوزير" أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج"،موضحًا أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال،التابع لوزارة العمل،واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في "الحماية والرعاية"..جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال..



وبحسب بيان صحفي أعلن "مجلس الإدارة "،أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من"1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024"، 35 مليونًا و600 ألف جنيه، إستفاد منها 4 ألاف و795 عاملًا يعملون في 17 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية...

وقالت وزارة العمل في بيان لها أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 192 مليونًا و800 ألف جنيه،وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى،وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل،كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..



وبحسب البيان ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها..



كما أطلق وزير العمل حسن شحاتة مؤخرا مشروع "مهني 2030"، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات،بهدف تدريب ما يقرب من مليون متدرب في العام،بالتعاون مع 670 مركز تدريب خاص..

أكد حسن شحاتة وزير العمل،على أن "الوزارة" حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك،موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون،والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية،وبناء "الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..

واستكملت" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها،بديوان عام وزارة العمل،لبحث ودراسة،وصياغة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،وكذلك من مجلس الشيوخ،في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..



نشرة التوظيف

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي أنها تلقت طلبات من 59 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4670 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي..

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهرى فبراير ومارس 2024،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..



وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"،و تُعلِن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 15 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية،والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والفيوم، والقليوبية،ودمياط،والأسكندرية،وسوهاج، وأسيوط، واسوان..و في تخصصات:مدرسين جميع التخصصات، وسكرتارية، وعضو فريق، ومدير فرع، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، ومحاسببين، وشئون عاملين، ومشرف إدارى، ومهندس زراعى، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة،وطباخين،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى..

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..

ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى 7% الأن،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"...