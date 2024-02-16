الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

حبس 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المعصرة

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

 قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المعصرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار، داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقارين المشار إليهما، وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب).

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وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المعصرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعصرة التنقيب عن الاثار النيابة العامة

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