الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

أبوعبيدة: الأسرى الإسرائيليون يعيشون أوضاعا صعبة وجيش العدو تعمد قتل الرهائن وإصابتهم

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الجمعة:" حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك".


المقاومة تحذر من الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى 


وأضاف أبو عبيدة: حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك.


وتابع: أسرى العدو يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة ونحاول حماية حياتهم وجيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم والوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا.
وقال أبو عبيدة:" 133 يوما منذ بدء عملية طوفان الأقصى كتبت بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي".

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أبوعبيدة يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 


وأضاف أبوعبيدة:" للشهر الخامس على التوالي تواجه المقاومة الفلسطينية حربا أمريكية صهيونية ولا تزال صامدة أمام ظلم وطغيان الاحتلال ومجاهدونا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا".

وتابع:" يواصل مجاهدونا في كتائب القسام جيش مجرم ونازي، وأوقعوا به خسائر فادحة سواء في جنوده ومدرعاته أو ألياته، وينصبون الكمائن لقواته واستهدافهم من المسافة صفر".
 

وأوضح: أن المقاومة تخرج لجنود الاحتلال من تحت الأرض وتفاجئهم وتنفذ ضدهم عمليات نوعية كبيرة تستهدف ضباطهم وجنودهم ولا تزال المعركة تتواصل على كل الجهات وتتسع كل يوم".


طوفان الأقصى بداية النهاية لإسرائيل 


وتابع أبو عبيدة: ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية


وأضاف: مجاهدونا ينفذون عمليات نوعية قاتلة بالتوازي مع عمل قوى الأمة في المقاومة ومجاهدونا في كافة مناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة يخوضون معارك بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة.


وذكر:" مقاومتنا للعدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة والآلاف من مجاهدينا في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم".


وقال أبوعبيدة:"لسنا معنيين بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان والمستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه والخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا".

 

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تدمير آليات والاستيلاء على مسيرات، أبوعبيدة يعلن حصيلة معارك القسام في غزة

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تدمير 825 آلية إسرائيلية، أبوعبيدة يكشف حصيلة خسائر جيش الاحتلال في غزة

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أبو عبيدة كتائب القسام حماس خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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