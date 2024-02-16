الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

طرد إسرائيل من الفيفا، نواب بالاتحاد الأوروبي يدعمون طلبات 12 دولة من الشرق الأوسط

ميسي مع نتنياهو وزوجته
ميسي مع نتنياهو وزوجته فى لقاء سابق، فيتو

تزايدت الأصوات المطالبة بطرد المنتخب الإسرائيلي لـ كرة القدم، من الاتحادات الدولية، وأصدر عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بيانا خاطبوا فيه الاتحادين الدولي "الفيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطرد الاحتلال الإسرائيلي من لعبة كرة القدم.

خطاب إلى الفيفا من نواب الاتحاد الأوروبي

البيان الصادر عن نواب في الاتحاد الأوروبي، تضمن البيان الرسمي الصادر اليوم الجمعة، بمخاطبة الفيفا ويويفا لطرد الكيان الصهيوني من المشاركة فى بطولات كرة القدم.

 

وكانت 12 دولة من الشرق الأوسط خاطبت "الفيفا" عبر مجموعة من اتحادات كرة القدم التابعة لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم طالبت جميع اتحادات كرة القدم الوطنية في العالم لدعم مطالب طرد المنتخب الإسرائيلي.

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وجاء فى الرسالة التي أرسلها اتحاد غرب آسيا: "نحن اتحادات غرب آسيا لكرة القدم، التي تشمل جميع أعضائها، ندعو (الفيفا) واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء للانضمام إلينا في اتخاذ موقف حاسم ضد الفظائع المرتكبة في فلسطين وجرائم الحرب في غزة، من خلال إدانة القتل من المدنيين الأبرياء بما في ذلك اللاعبون والمدربون والحكام والمسؤولين، وتدمير البنية التحتية لكرة القدم، واتخاذ جبهة موحدة في عزل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم حتى تتوقف هذه الأعمال العدوانية». 

رد رئيس الاتحاد الإسرائيلي

من جهته قال نيف جولدستين رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم حول الرسالة: "أنا على ثقة من أن "الفيفا" لن يدخل السياسة في كرة القدم". وتابع: نحن ضد إشراك السياسيين في كرة القدم والتورط في الأمور السياسية في الرياضة بشكل عام.

واختتم رئيس الاتحاد الإسرائيلي: ‏لذا نحن نركز فقط على الأمور المتعلقة بكرة القدم وحلمنا هو التأهل لبطولة أوروبا عام 2024 وأنا أتطلع إلى السلام العالمي.

 

فى ذات السياق، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت الماضى، أنه طلب من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" إيقاف نظيره الإسرائيلي، بسبب الحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزّة.

 

وفى بيان رسمى، دعا الاتحاد الإيراني فيفا ونقابات كرة القدم إلى "إيقاف تام" للاتحاد الإسرائيلي "عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

 

وشمل مطلب الاتحاد الإيراني أيضًا "تدابير فورية وجدية" من قبل فيفا والمنظمات الكروية "لمنع استمرار جرائم إسرائيل وتوفير الغذاء، ومياه الشرب، والأدوية والمستلزمات الطبية للأبرياء والمدنيين".

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