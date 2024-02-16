الصحة تحذر من الدهون المتحولة: تسبب النوبة القلبية

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول الدهون المتحولة لخطورتها على الصحة حيث تسبب الدهون المتحولة زيادة الإصابة بأمراض القلب، كما تهدد بزيادة النوبات القلبية والموت.

الدهون المتحولة

والدهون المتحولة هي نوع من الدهون تتوفر في الأطعمة ولها عدة أنواع وتشمل أهم مصادرها الأطعمة المحفوظة والمعبأة والمقرمشات والأكلات المحتوية على نسبة مرتفعة من الدهون.

وكشفت وزارة الصحة أن 8,39 % من وفيات أمراض القلب التاجية مرتبطة بتناول الدهون غير المشبعة.

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وحذرت وزارة الصحة من تناول الدهون المتحولة في الأطعمة لأنها تزيد من الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت وزارة الصحة أن الدهون المتحولة تكون موجودة في المواد المنتجة صناعيًا في الأغذية المعبأة والمخبوزات وزيوت الطهي، وتسبب العديد من الأمراض.

وكانت وزارة الصحة كشفت أن 8.39 % من وفيات أمراض القلب التاجية، ترجع لأسباب تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة.

وأوضحت أن الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023، ما سيجعل مصر الدولة الـ49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية، لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.

وأكدت التزام الوزارة والهيئة القومية لسلامة الأغذية، باعتماد حزمة منظمة الصحة العالمية REPLACE إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الحزمة، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت قانونا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء، مع حظر الزيوت المهدرجة التي تعد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا، إلى جانب وضع حد إلزامي للدهون المتحولة، ما من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد على مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة.

الأمراض القلبية الوعائية

وأوضحت، أن الأمراض القلبية الوعائية، تمثل حجر عثرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

أشارت إلى أن عبء الأمراض القلبية الوعائية لا يتوقف عند معدلات الوفيات، بل يتعدى أيضًا من حيث تأثيرها على الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام، منوها إلى أن فاتورة علاج الأمراض القلبية الوعائية كبيرة، وتمثل ضغطًا كبيرًا على نظم الرعاية الصحية، علاوة على تأثر عجلة الإنتاج، والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والعجز الناجم عن الأمراض القلبية.