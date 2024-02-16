الجمعة 16 فبراير 2024
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عقارات

طرح أراضي تجاري إداري للسداد بالدولار في الصعيد

أراضى الإسكان،فيتو
أراضى الإسكان،فيتو

تواصل   وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرض تجاري اداري بمساخة 1627 مترا بسعر 17770 جنيها للسداد بالدولار، وأرض تجاري بمساحة 1256 مترا بسعر 19590 جنيها للسداد بالدولار.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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التخصيص الفوري للأراضي

وسبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وتضمنت تعديلات مجلس إدارة الهيئة على الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة عن كافة الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها: "النشاط - الاشتراطات - السعر المبدئي"، يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه، ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة.

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