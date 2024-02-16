ضبط شخصين للنصب على المواطنين وجمع أموالهم بزعم توظيفها في المراهنات الرياضية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح، والتى يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية والمحافظ المالية المربوطة على خطوط الهواتف المحمولة، وقيامهما بإدارة صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج لنشاطهما الإجرامى.

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وتم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من شرائح الهواتف المحمولة المختلفة مربوطة على محافظ مالية بحجم تعاملات مالية بلغت "3 ملايين جنيه" – مبلغ مالى "عملات أجنبية" – 7 هواتف محمول بفحصها فنيًا تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم المستحدثة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.