من كواليس تصوير "وحش الكون".. إطلالة جريئة لـ شاهيناز في أحدث ظهور
طرحت الفنانة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "وحش الكون" احتفالا بعيد الحب، كما نشرت صورا من كواليس تصوير الأغنية التي أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا نظرا لجرأة ظهورها.
شاهيناز
وظهرت الفنانة شاهيناز بأكثر من إطلالة، وأولها كانت ترتدي فستانا وردي قصيرا وفستانا آخر أبيض نصف كتف، والإطلالة الأخيرة كانت ببلوزة ستان بيضاء مع تنورة ذهبية وتركت شعرها منسدلا.
أغنية “وحش الكون”
أغنية "وحش الكون" من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد، وتوزيع محمد حريقة.
وتقول كلمات الأغنية:
أنت طول عمرك خيبان
فعل لاء وبس لسان
قلبي مش يقبل يتهان
ياللي واقع من نظري
خدت منك بس كلام
تنسى وعدك لما تنام
أمشي بقي مش عايزة سلام
لاعملي فالح ولا نظري
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