افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 8.4 مليون جنيه بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، 4 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى وإيتاي البارود بتكلفة إجمالية 8 ملايين و400 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد، وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



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والمساجد الذين تم افتتاحها هم، مسجد علواني حمد القبلي بقرية أبو الشقاف - حوش عيسى على مساحة 240 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الدفراوي بقرية الإبراهيمية - إيتاي البارود على مساحة 200 م بتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه، ومسجد عبد المولى بجزيرة الضهرية - إيتاي البارود على مساحة 150 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد مورده بقرية اشليمة - إيتاي البارود على مساحة 700 م بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات" أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها أولت إعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة، مرورا بمراحل الحمل، والولادة، والرضاعة، فكفلت للطفل حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة؛ حفاظا على حقه في التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناءً قويا.

وتتنوع حقوق الطفل بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات فما أحوجنا إلى الفهم الصحيح الذي به تستقيم حياتنا وحياة أبنائنا في ظل تعاليم ديننا الحنيف.