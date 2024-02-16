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محافظات

تفاصيل إصابة طفل صدمته دراجة نارية أمام منزله في الدقهلية

إصابة طفل صدمته دراجة
إصابة طفل صدمته دراجة نارية، فيتو

 شهدت قرية ميت لوزة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية إصابة طفل في الصف الرابع الابتدائي بكسور في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ؛ صدمته دراجة نارية أثناء لهوه أمام منزله وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج وضبط قائد الموتوسيكل.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مركز شرطة المنصورة يفيد باستقبال مستشفى المنصورة العام  "وليد.م.ع" 9 سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائي ومقيم قرية ميت لوزة دائرة المركز مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والبطن إدعاء حادث طريق.

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وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب 36 عاما،  قرر أنه حال لهو نجله أمام المنزل محل إقامته اصطدمت به الدراجة النارية "موتوسيكل" يحمل لوحات معدنية برقم (د ب د 9165) قيادة  "عادل.إ.م" 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي ومقيم بذات القرية، مما أدى إلى حدوث إصابته واتهم قائد الدراجة النارية بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد الدراجة النارية أيد مضمون الحادث دون قصد منه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
 

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