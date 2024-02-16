تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لعدد من ذوي القدرات الخاصة (صور)

نظمت إدارة التجنيد والتعبئة لأول مرة في صعيد مصر احتفالية كبرى بالتعاون مع جامعة أسيوط لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لشباب المحافظة من ذوي الهمم لتخفيف الأعباء عن الأهالى في السفر والكشف الطبي وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم الذين يتحملون الكثير من المعاناة في التنقل.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد، والتعبئة للقوات المسلحة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائبا عن رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي والعميد هانى حرفوش مدير إدارة التجنيد والتعبئة بأسيوط، وعدد من قيادات المحافظة الجامعة ورجال الدين الإسلامي المسيحي وذلك بقاعة أ.د. محمد رأفت محمود بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط.



ويأتي ذلك في إطار حرص ‏القيادة العامة للقوات المسلحة؛ على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية؛ لتوفير كافة سبل الراحة، والتيسير لهم.

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صياغة مستقبل الوطن

وفي كلمته عبر اللواء محمد صبحي مهنا؛ عن سعادته بوجوده بمحافظة أسيوط العريقة، وتحديدًا بجامعة أسيوط، أولى جامعات الصعيد، والتي خرجت عظماء في مختلف المجالات، كما قدم التحية لآباء، وأمهات ذوي القدرات الخاصة، والقائمين على تأهيلهم، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في دعمهم حتى يصل أبناؤهم إلى المستوى الذي نصبو- جميعًا- إليه، متجاوزين في ذلك كل الصعاب، والتحديات؛ فهؤلاء الأبناء رمز العزيمة، والإصرار، ونؤمن- جميعًا- بقدرتهم على المشاركة في صياغة مستقبل الوطن، ومؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على تقديم كافة التيسيرات لهم، مراعاةً للبعد الإنساني، والاجتماعي لكافة أبناء الوطن، ولذلك تم التخطيط؛ لاتخاذ هذا الإجراء بكافة المحافظات، بداية بمحافظة أسيوط، مشيدًا بهمة ونشاط القائمين على هذا العمل، والذي وضع محافظة أسيوط في المقدمة.

وقد أشاد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب بالدور التي تقوم به القوات المسلحة التعاون مع جامعة أسيوط للدفع بلجان تجنيدية وبهدف التسهيل على الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير وقتهم، وجهودهم في التواصل مع إدارة التجنيد، مؤكدًا على حرص الدولة، واهتمامها البالغ؛ بملف ذوي القدرات الخاصة، وتقديم شتى أوجه الرعاية، والاهتمام بهم، وتطويع كافة الجهود وتذليل الصعاب لخدمتهم، باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج، ولديهم من الإرادة، والتحدي؛ ما يدفعهم للعمل.

وأشار العميد هاني حرفوش مدير منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط؛ إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة؛ بتوفير كافة سبل الدعم؛ للتيسير على أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة، واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بهم، مشيدًا بجهود جامعة أسيوط في تقديم كافة الخدمات، والمساعدات؛ لمنسوبيها، وبالأخص الطلاب ذوو القدرات الخاصة، والتي تتمثل في تهيئتهم، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية، والمجتمع مستقبلًا، وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة التي تتناسب مع قدراتهم، وأوضاعهم، والتعرف على مشاكلهم الجامعية، لافتا إلى تكامل جهود كافة الجهات لخدمة ذوي القدرات الخاصة، وتوفير سبل الراحة لهم، ورفع المعاناة، والمشقة عن كاهلهم.

تسليم شهادات المعاملة التجنيدية للشباب

وبدأت الاحتفالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم لأحد الطلاب من ذوي الهمم ثم فقرات غنائية واستعراضية شارك فيها قصر الثقافة بأسيوط؛لتقديم الفقرات الفنية، والموسيقية، ومركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط.

ثم قام اللواء محمد صبحي مدير إدارة التجنيد والتعبئة بتسليم شهادات المعاملة التجنيدية للشباب وتكريم أسرهم وتوزيع هدايا تذكارية لهم والتقاط الصور التذكارية.

وعلى هامش الاحتفالية كان لفيتو بعض اللقاءات مع بعض الشباب ولأسرهم.

يقول فلوباتير أديب الطالب بكلية الآداب أنه سعيد بهذا اليوم جدا لما وجده من حفاوة بقيادات التجنيد والجامعة في تكريمه هو وأسرته واستلامه لشهادة المعاملة التجنيدية.

وأضاف محمد ثابت هنداوي الطالب بكلية جامعة الوادي الجديد ومن محافظة الوادى الجديد أن القوات المسلحة المصرية أعظم قوات في الدنيا وأنا أحبها جدا وكان نفسي الالتحاق بها ولكن ظروفي لم تسمح وهم لم ينسوا أبدا أبناء وطنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بل بالعكس يعاملونا على أننا أبطال.

وأضاف هنداوي أن إدارة التجنيد بالتعاون مع إدارة جامعة الوادي الجديد قاموا باحضارنا أتوبيسات مكيفة وتوفير كافة الإمكانيات لحضور هذا الحفل الذي اسعدنا كثيرا.

فيما أكد نبيل محمد مدني الطالب بكلية آداب جامعة الوادي الجديد والمعاق حركيا أن شعوره اليوم بالسعادة لحضور هذا الحفل والتكريم من مدير إدارة التجنيد الذي حرص على التقاط الصور معنا أعطانا دفعه للنجاح وباننا لدينا أهمية في خدمة هذا الوطن باي مجال نعمل به.

كما أشاد والد الطالب عمر شوقي بحفاوة الاستقبال والمعاملة الطبية من جانب القيادات العسكرية وجامعة أسيوط اليوم وتكريم ابني وتكريم الأسر التي ترعى ابناؤها من ذوي الهمم ويعلم الله أننا نحاول معهم بكل الطرق حتى يتلقوا أعلى تعليم ليساهموا مع اقرانهم في خدمة هذا الوطن.

المدرسة الفكرية بأسيوط

ومن جانبها أكدت نجوى البدري مديرة المدرسة الفكرية بأسيوط أن القوات المسلحة المصرية سباقة في فعل الخير وتقديم أوجه الدعم لأبناء هذا الوطن.

وأشادت بالدور الذي تقوم به إدارة التجنيد والتعبئة في تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل كافة العقبات التي تقابلهم وهذا الحفل بالنسبة لهم اليوم هو عرس كبير تشهده الجامعة تكريم أبناءنا من ذوي الهمم وانخراطهم بين فئات المجتمع ومعاملتهم بهذا الحب الذي وجدوه من قيادات التجنيد الجامعه وسيظل هذا اليوم تاريخا بالنسبة لهم.

وأشار صلاح همام مسؤل الاتصال الطلابي بالجامعة أن هناك تعليمات من إدارة التجنيد بتسهيل كافة أوجه الدعم لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم عمل لجان خاصة داخل الجامعة لتسهيل مهمة حصول الطلاب علي شهادات المعاملة التجنيدية داخل الجامعة.