بالأسعار وأشهر الأماكن.. الجمعة يوم أكلة السمك والفسفور في السويس (صور)

اعتاد أهالي السويس على تناول الأسماك يوم الجمعة من كل أسبوع، فيما تشهد حلقة الأسماك إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء مختلف الأنواع من الأسماك خاصة، الشعور والمرجان والشخرم والحارث والبرهوني والكابوريا والبقلاويظ.

من أكثر الأسماك الشعبية انتشارا في السويس، هي الشخرم بسعر من 50 إلى 80 جنيها.

وسعر أسماك الحفار والباغة والكسكمري والسردين بـ 50 جنيها.

وأسعار أسماك المرجان والدراك والدنيس والشعور والهامور والكوشر والناجل والوقار، إضافة إلى البربون من 120 إلى 350 جنيها.



ويتربع الجمبري على عرش تلك القائمة خاصة القزاز السويسي، والتايجر، بينما تضع الكابوريا احدى قدميها في قائمة الفاخر، والأخرى في الشعبي فمع وفرتها تنخفض أسعارها، وكلما قل المعروض ارتفع سعرها كما يختلف سعر الإناث عن الذكور، فالاولى أغلى وإن كان لحمها أقل من أزواجها.

ورغم التصنيف السابق الذي يتفق عليه أغلب التجار، إلا أن المعيار الحقيقي للسعر والمتحكم فيه هو العرض والطلب، كلما زاد النوع انخفض سعره والعكس، السبب وراء ذلك هو صعوبة تخزين الأسماك مع الاحتفاظ بجودتها، حفظ الأسماك بالتجميد يفقدها قيمتها ويؤثر على مذاق اللحم.

لذلك حتى إذ خرج الصيادين بكمية كبيرة من نوع معين فإن حفظه بالتجميد لن يحافظ على سعره، كما أن الحفظ مكلف ويستهلك كمية كبيرة من الثلج وتوفير ثلاجات، هنا يكون حفظ السعر لبيع السلعة في أقل وقت هو الطريقة الأسهل والأقرب لتحقيق الربح.



موقع "فيتو" أجرى جولة في حلقة السمك بسوق الأنصاري بمحافظة السويس للتعرف على أسعار الأسماك والأنواع المعروضة ومدى إقبال المواطنين على شراء وسط ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.



يقول على شوقى، تاجر سمك بسوق بالسويس، إن سوق السمك يشهد حاليا إقبالا على الأسماك الشعبية وخصوصا عقب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل كبير، لافتا ان كيلو شخرم يبدأ من 50 إلى 80 جنيها حسب حجمه أما بالنسبة سمك الخنزيرة يبدأ من 80 إلى 100 جنيه أيضا حسب الحجم إذا كان وسط أو كبير.



وأوضح شوقي، أن أسعار الأسماك تتأثر بالعرض والطلب ومع الشتاء فى انخفاض درجات الحرارة تقل الأسماك المصيدة، مشيرا إلى أن سروح لنشات الشانشولا قبل أسبوع ساهم فى زيادة المعروض من السمك الشعبي وجعل هناك توازنا في الأسعار.



حديث تاجر السمك مصطفى الغلبان لم يختلف كثيرا على كلام على شوقى والذى أكد إقبال المواطنين على الأسماك الشعبية، ويفضل المواطنين شراء أسماك البطيط والهليلي صغير والرقد والكسكمري والحارت وهي اسماك يتراوح سعرها من 100 إلى 150 جنيها للكيلو.



يشير سيد حميدو، أكبر تاجر الأسماك داخل السوق، إلى أن مطاعم الاسماك والأجانب الذين يقيمون داخل محافظة السويس وخصوصا الصينيين يعشقون شراء أنواع معينة من الأسماك وهى أسماك الشعور والذى يبدأ سعر كيلو من 300 جنيه والدنيس بـ 250 جنيها وبربونى كبير بـ 180 جنيها ولوت بـ 190 جنيها.

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